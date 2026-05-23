Gençler Tarih ve Sanatla Buluştu
23.05.2026 14:29
Muğla Gençlik Yılı kapsamında gençler, tarih ve sanatı keşfetti, seramik atölyesinde yeteneklerini sergiledi.

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Muğla Gençlik Yılı" kapsamında düzenlenen özel programla Tlos, Kayaköy ve Saklıkent'i keşfetti, seramik atölyesinde sanatsal hünerlerini sergiledi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Muğla Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen "Genç Dokunuş Kadim İzler" programında tarih, kültür, sanat ve doğayı bir arada deneyimledi. Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilen program boyunca gençler, hem eğitici hem de sosyal yönü güçlü etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Programın ilk durağı, Likya uygarlığının en önemli yerleşim alanlarından biri olan Tlos Antik Kenti oldu. Tarihi atmosferde geçmişin izlerini keşfeden gençlere, bölgenin tarihi, mitolojik geçmişi ve kültürel mirası hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Antik tiyatro, kaya mezarları, stadyum ve tarihi yapıları yakından inceleyen gençler, geçmiş medeniyetlerin izlerini yerinde görme fırsatı buldu. Gençlerin tarih bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Kültür gezisinin ardından düzenlenen seramik biblo tasarım atölyesi, gençlerin sanatsal yönlerini ortaya çıkarmalarına katkı sağladı. Geleneksel motiflerden ilham alarak çamura şekil veren gençler, hem el becerilerini geliştirdi hem de kültürel değerleri sanatsal üretimle buluşturdu. Atölye çalışması boyunca ortaya çıkan özgün ve el emeği eserler büyük beğeni topladı. Doğa ve kültür gezisinin devamında gençler, Fethiye'nin dünyaca ünlü tarihi ve doğal güzelliklerinden Kayaköy ve Saklıkent'i ziyaret etti. Tarihi taş evleri ve geçmişin izlerini taşıyan sokaklarıyla dikkat çeken hayalet köy konumundaki Kayaköy'de kültürel miras üzerine incelemelerde bulunulurken; bir sonraki durak olan Saklıkent Kanyonu'nun eşsiz doğasında keyifli anlar yaşandı. Gençler, doğayla iç içe gerçekleştirilen bu etkinliklerde hem sosyal bağlarını güçlendirdi hem de bölgenin doğal zenginliklerini keşfetme imkanı buldu. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin tarih, kültür, sanat ve doğa ekseninde gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin "Muğla Gençlik Yılı" boyunca hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yetkililer, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu tür projelerin, onların geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarındaki önemine dikkat çekerek emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

