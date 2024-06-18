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Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde kız ve erkeklerden oluşan bir grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kavga, İncirliova'nın Cumhuriyet Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız ve erkeklerin bulunduğu 8 kişiden oluşan grup, caddede yürürken bir anda henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma saniyeler içinde büyüyüp kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada, bir genç dövülerek darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.