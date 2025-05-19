Gençlerle Bayram Sohbeti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile gençleri ağırladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kent genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sürüyor. Bu çerçevede Vali Numan Hatipoğlu, makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile gençleri ağırladı. Çalışmalar ve etkinlikler hakkında Eren'den bilgi alan Vali Hatipoğlu, gençlerle de uzun süre sohbet etti. - ELAZIĞ