Gençlik Haftası etkinliklerinde doyasıya eğlendiler

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda 400 kişilik genç öğrencilerin oluşturduğu kafileyle doğa yürüyüşü yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gençlik etkinlikleri devam ediyor. Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda 400 kişilik öğrenci kafilesi İlçesi Ulukaya Milli Parklar ziyaretçi Merkezi, Drahna Vadisi, Alıçlı köyü ile toplamda 8 kilometrelik mesafe gençlik yürüyüşü yaptı.

Ulukaya şelalesi önünde hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ziyaretçi merkezinde yemek arası verildi. Daha sonra gençler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - BARTIN