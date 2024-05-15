Gençlik Haftası Kayseri'de Çelenk Koyma Töreniyle Başladı - Son Dakika
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Gençlik Haftası Kayseri'de Çelenk Koyma Töreniyle Başladı

Gençlik Haftası Kayseri\'de Çelenk Koyma Töreniyle Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik Haftasının dolu dolu geçeceğini söyledi. Törende, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı ve halk oyunları sergilendi. Hafta boyunca yaklaşık 80 adet gençlik ve spor faaliyeti gerçekleştirilecek.

15.05.2024 12:43
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik Haftasının dolu dolu geçeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Talas Gençlik Merkezi folklör ekibi tarafından halk oyunları sergilenmesiyle başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sonra erdi.

"Gençlik Haftası dolu dolu geçecek"

Tören sonrası konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, çelenk sunma töreniyle başlattıkları Gençlik Haftası'nın dolu dolu geçeceğini söyleyerek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 15 Mayıs itibariyle Gençlik Haftası başlamış bulunuyor. Anadolu'nun tekrardan yurt edinilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasındaki Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan süreci Gençlik Haftası olarak programlarımızı başlatıyoruz. Bugün itibariyle çelenk sunumumuz ile Gençlik Hafta'mızı başlattık. Haftamız çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor" dedi.

Hafta içerisinde yaklaşık 80 adet gençlik ve spor faaliyetini gerçekleştireceklerini dile getiren Kabakcı, "19 Mayıs Pazar günüde bayram programı ile final yapmış olacağız. Bizim için en önemlisi gençlerimizle birlikte bu haftayı dolu dolu gerçekleştirmek. Bunun içeriğinde de hem tesislerimizde hem gençlik merkezlerimizde hem paydaş kurumlarımızın alanlarında bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Spor müsabakaları var. Açık alanlarda basketbol, voleybol, tenis gibi faaliyetler yapacağız. Kapalı alanlarımızda birçok spor organizasyonlarımızı, yarışmaları Spor A.Ş.'miz ile birlikte yürütüyoruz. Bu haftayı dolu dolu gerçekleşen, gençlerimizin her türlü etkinliği her türlü faaliyeti yürüttüğü bir hafta olarak görüyoruz. Çünkü bu coşkuyu bu heyecanı hem hissettirmek hem yaşatmak hem de alanda gençlerimizle bayram haftasını dolu dolu kutlamak ve bu kutlamalara da tüm gençliğimizi davet etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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