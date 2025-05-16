Gençlik Haftası Ziyareti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hizmet müdürleri ile gençlik liderleri, gönüllü gençler ve sporcular Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, 'Gençlik Haftası' nedeniyle çiçek takdim ettiler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hizmet müdürleri, sporcular, gönüllü gençler ve gençlik liderleri Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Yurt Hizmetleri Müdürü Birol Sahir Dönel, Gençlik Lideri Gülbahar Yeşim Gözeler ve Umut Doğru, Gönüllü Gençler Burak Ataş ve Tülin Beyza Birol ile milli boksör Muhammet Furkan Karadağ ile Milli Curlingçi Sude Öztürk yer aldı.

İl Müdürü Levent Çakmur, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası hakkında brifing verdi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlerin Gençlik Haftasını tebrik etti. - ERZURUM