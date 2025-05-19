Gençlik Şöleni'nde Ekrem İmamoğlu'nun Uçurtmaları Tartışma Yarattı

Gençlik Şöleni'nde Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı uçurtmalar dağıtıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Şöleni'nde, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı uçurtmaların dağıtılması tartışmalara neden oldu.

Kırşehir'de CHP'li belediyenin organize ettiği etkinlikte, vatandaşlara Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu uçurtmalar dağıtıldı. Etkinlikteki bu dağıtım, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, o anları sosyal medya hesaplarından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KIR-KÖY Kampüsü ve piknik alanı geleneksel 2. pilav şenliği" başlığı ile paylaştı. Etkinlikte ayrıca çeşitli konserler, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri yer aldı.