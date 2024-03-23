Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Fethiye'ye modern bir stat yapacağız' - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Fethiye'ye modern bir stat yapacağız'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fethiye'de gençlerle buluştu ve Fethiye'ye yapılacak spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Bakan Bak, 10 bin kişilik modern bir stadyum yapılacağını söyledi.

23.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:25
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: " Fethiye'ye modern bir stat yapacağız"

Bakan Bak, Fethiye'de gençlerle buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fethiye'ye yapılacak spor yatırımları ile ilgili bilgiler aktararak, 10 bin kişilik modern bir stadyum yapılacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fethiye'de sporcu gençlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu toplantında Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan ilçeye yeni bir stadyum ve 10 adet halı saha yapılmasını istedi. Bakan Bak, bu yatırımların en kısa zamanda Fethiye'ye kazandırılacağının sözünü verdi. Gençlerin tüm isteklerini yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Bak, gençlere spor ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Fethiye'ye yeni ve modern bir stat yapacağız. Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Projeleri hazır. Bodrumspor biliyorsunuz 1. Lig'de yer alıyor. Oraya da yeni bir stat yapacağız. İlçelere kazandıracağımız bu stadyumlar 10 bin kişilik olacak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın'a destek istiyoruz. Çünkü bu eserleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlçelerimizden gelen talepleri de değerlendireceğiz. Fethiye'de de genç bir başkan adayımız var. Fethiye'de kapalı bir yüzme havuzu isteniyor ve onu da halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında başkanımız 10 adet halı saha istedi. Sen seçimi kazan gel, onu da yaparız. Gençlere her şey feda olsun, ne istiyorsanız yapacağız merak etmeyin. Zor değil. Sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Seydikemer Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı AK Parti Seydikemer Belediye Başkan Adayı Önder Akdenizli, Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ile gençler katıldı.

(MY-UE-İYA-S)

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: \'Fethiye\'ye modern bir stat yapacağız\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Fethiye'ye modern bir stat yapacağız' - Son Dakika

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