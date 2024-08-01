Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Gönüllülük Hareketi Ekibi Kütahya Belediye Başkanı\'na Ziyarette Bulundu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi ekibi Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye ziyarette bulundu.

Meclis Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Damla Gönüllülük Hareketi ekibi Başkan Kahveci'ye projeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. 10 gün süren bu proje kapsamında, genç gönüllülerin huzurevleri, sevgi evleri ve çocuk evleri gibi çeşitli sosyal tesisleri ziyaret ederek, dezavantajlı çocuklar ve yaşlılarla bir araya gelmesi, Başkan Kahveci tarafından takdirle karşılandı.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin Kütahya ve ülkemiz için çok önemli olduğunu belirten Başkan Kahveci, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın bu değerli projesi bizim için de bir örnek niteliğindedir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA