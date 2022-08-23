Anadoluyuz Biz projesi dahilinde 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti - Son Dakika
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Anadoluyuz Biz projesi dahilinde 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti

23.08.2022 16:14
Anadoluyuz Biz projesi dahilinde 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Karabük'ten Balıkesir'e gelen 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Karabük'ten Balıkesir'e gelen 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti.

Bakanlık projesi olarak hayata geçen Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Balıkesir'e gelen 40 Karabüklü genç Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından misafir edildi. Yaşları 17 ile 23 arasında olan gençler Edremit Körfez bölgesinde Havra, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit'te çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek 3 gün ziyarette bulundular. Genlere İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da eşlik etti. Edremit Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden gençlere Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fetih Bilge ev sahipliği yaptı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Karabük, gençlik, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadoluyuz Biz projesi dahilinde 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadoluyuz Biz projesi dahilinde 40 genç Edremit Körfezini ziyaret etti - Son Dakika
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