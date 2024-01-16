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Genco Erkal, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde sahne aldı - Son Dakika
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Genco Erkal, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde sahne aldı

Usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni Genco Erkal, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde kendi isminin verildiği salonda 'Yaşamaya Dair' adlı müzikli tiyatro oyunu ile sahne aldı. Oyunda, Nazım Hikmet Ran'ın destansı yaşamı ve birçok bestecinin Nazım şarkıları vatandaşların beğenisine sunuldu. Başkan Yaşar, Nazım Hikmet'in adının verildiği kültür merkezine gurur duyduğunu belirtti ve Genco Erkal'ın isminin verildiği salona büyük onur duyduğunu ifade etti. Gece sonunda Erkal ve sanatçı Tülay Günal ayakta alkışlandı ve çiçek takdim edildi.

Genco Erkal, Nazım Hikmet Kongre Merkezi\'nde sahne aldı
16.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:22
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Usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni Genco Erkal Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde kendi isminin verildiği salonda "Yaşamaya Dair" adlı müzikli tiyatro oyunu ile sahne aldı.

Nazım Hikmet Ran'ın 122'inci yaşına özel sahnelen oyunda, Nazım'ın destansı yaşamı vatandaşların beğenisine sunuldu. Erkal'ın, sanatçı Tülay Günal ile aynı sahneyi paylaştığı oyunda, piyano-viyolonsel eşliğinde Zülfü Livaneli, Fazıl Say ve Cem Karaca gibi birçok bestecinin Nazım şarkıları da seslendirildi.

"NAZIM HİKMET, YÜREĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR"

Oyun öncesi vatandaşları selamlayan Başkan Yaşar, Ankara'nın en büyük ve en kapsamlı kültür merkezine, Nazım'ın adını vermekten dolayı gurur duyduğu söyleyerek, "Dünyaca ünlü şairimiz Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet'i, 122'inci doğum gününde kendi evinde anıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca şu anda içinde bulunduğumuz salona da değerli sanatçımız Genco Erkal'ın ismini vermekten de büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Nazım Hikmet, hiç kuşkusuz Türk edebiyatının en büyük şairi olduğu kadar dünya çapında da tanınan şairlerimizin başında gelir. Türk şiirinin mavi gözlü devi olan Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adamdır. Memleketini, insanını dert edinmiş, tüm çektiği acılara rağmen kral çıplak demeyi kendine düstur edinmiş bir insandır. Sürgün edilen ömrünü, o hep hasretini çektiği köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek geçirmiştir" dedi.

"NİCE NİCE YILLARA GÜLÜM, NİCE NİCE YILLARA"

Nazım Hikmet Ran'ın 122'inci yaşını kutlayan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir insan düşünelim ki 122 yaşında olsun. Ama o hiç yaşlanmamış olup hala sevdamızda, ilk terk edilişimizde, ilk acımızda yanımızda olsun. Nazım gibilere bir şey olmadı, onlar değerlerinden bir şey kaybetmedi biz kaybettik, demokrasimiz kaybetti. Nazım Usta'nın deyimiyle 'yapraklara dallara, yeşillere allara, nice nice yıllara gülüm, nice nice yıllara' diyerek Mavi Gözlü Dev'in 122'inci yaşını kutluyorum."

Konuşmanın ardından Genco Erkal, Yenimahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde ismi ile yaşayan Nazım'ı, kendisinin adının verildiği salonda 90 dakika boyunca tek perdelik oyun ile anlattı.

Gece sonunda Yaşar, ayakta alkışlanan Erkal ve Günal'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA
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