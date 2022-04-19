Genel Sekreter Raev ilk resmi ziyaretini Osmangazi'ye yaptı - Son Dakika

Genel Sekreter Raev ilk resmi ziyaretini Osmangazi'ye yaptı

Başkan Dündar, TÜRKSOY heyetini makamında ağırladı

BURSA Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği'ne seçilen Sultan Raev'i makamında ağırladı. Başkan Dündar, ilk resmi ziyaretini kendilerine yapan ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne katılarak kendilerini yalnız bırakmayan Genel Sekreter Raev ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türk Dünyası'nın UNESCO'su olarak kabul edilen ve 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulan TÜRKSOY, kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk dünyasının ortak değerlerinin uluslararası seviyede tanıtılarak kitlelere yayılmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bursa'da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda TÜRKSOY Genel Sekreteri olarak seçilen Sultan Raev, görevi devraldıktan sonraki ilk resmi ziyaretini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a gerçekleştirdi.

Sıcak karşılama ve konukseverliği için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, "Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Türk kültürünün dünyaya tanıtılması açısından çok önemli ve oldukça başarılı bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen Sayın Dündar ve ekibine teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum" dedi.

2022 yılının Bursa için tarihi bir yıl olduğunu söyleyen Genel Sekreter Raev, "TÜRKSOY olarak bizler de, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da pek çok etkinlik düzenleyerek, kadim şehir Bursa'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Selçuklular döneminden günümüze Bursa, Türk dünyası için en önemli şehirlerden biri oldu. Benim atalarım da, daha o tarihlerde Orta Asya'dan çıkıp bu topraklara göç ederek bu toprakları Türk yurdu kılmak için mücadele eden diğer Türk boylarıyla birlikte savaştılar. Şehit düşenlerin anısına bugün İznik'te bir Kırgız türbesi bile bulunmakta. Dünyadaki Türk devletlerinin tarihi bir, dili bir, kültürü bir. Bu sebepledir ki, bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da düzenleyeceğimiz etkinliklerle de, bu birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekişmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindekileri makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Genel Sekreter Raev'e ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Dündar, "Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından görevi devralan sayın genel sekretere hayırlı olsun diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde bizleri yalnız bırakmadıkları için de kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Dündar, ziyaret sırasında Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiği Genel Sekreter Sultan Raev ve beraberindekilerle, yapımı devam eden Osmangazi Meydanı'nı gezdirerek proje hakkında bilgiler verdi.