Germencik Belediye Başkanı Çocuklarla Bir Araya Geldi

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Çocuklarla bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çocukların gününü kutlayarak, çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Germencik Belediyesi'nin Kültür ve Spor Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin katılımıyla günlerini kutladı. Programa ikiz bebekleriyle katılan Başkan Zencirci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutlayan çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, pasta kesti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade eden Başkan Zencirci, imkanlar dahilinde çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının da sözünü verdi. - AYDIN