Germencik Belediye Başkanı, yangın söndürme çalışmalarına katılan personellere başarı belgesi verdi - Son Dakika
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Yerel

Germencik Belediye Başkanı, yangın söndürme çalışmalarına katılan personellere başarı belgesi verdi

Germencik Belediye Başkanı, yangın söndürme çalışmalarına katılan personellere başarı belgesi verdi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, orman yangını söndürme çalışmalarına katılan belediye personellerine başarı belgesi takdim etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Mazlum Çavaş ve Ali Şekerli'ye gram altın hediye ederek teşekkür etti.

04.07.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci geçtiğimiz günlerde Selçuk'tan başlayıp Pamucak ve ardından da Kuşadası'na kadar yayılan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan Germencik Belediyesi personellerine üstün başarı ve özverilerinden dolayı başarı belgesi takdim etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri ve CHP İlçe Belediye Başkanları ile birlikte yangın bölgesinde bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci çalışmalarda büyük bir emek ve fedakarlıkla çalışan belediye personelleri Mazlum Çavaş ve Ali Şekerli'ye başarı belgesinin yanı sıra gram altın hediye ederek gösterdikleri fedakarlık için teşekkür etti. Başkan Zencirci, "Ciğerimizi yakan orman yangın büyük bir alanı kül etti. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve kurumlarımızın büyük emeği ve çabasıyla daha da vahim noktalara ulaşmadan yangın söndürüldü. Çalışmalara bizler de Germencik Belediyesi olarak personel ve araçlarımızla katıldık. Bugün çalışmalara katılan ve gece geç saatlere kadar durmayan, emek döken mesai arkadaşlarımızı ağırladık. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı, yangın söndürme çalışmalarına katılan personellere başarı belgesi verdi - Son Dakika

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