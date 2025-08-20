Germencik'te Elvan Işık Gezmiş Ziyareti - Son Dakika
20.08.2025 16:05  Güncelleme: 16:08
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'i ağırladı. Ziyaret kapsamında oda ve kooperatifleri ziyaret eden Gezmiş, incir üreticileriyle buluşarak işbirliği projeleri hakkında bilgi verdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'i ağırladı.

Germencik'e gelen vekil Gezmiş'e Başkan Zencirci'nin yanı sıra CHP ilçe başkanı Tayfur Bozdağ, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Ziyaretin ilk durağı olan Germencik CHP İlçe Başkanlığı oldu. Burada partililerle bir araya gelen Gezmiş buluşmanın ardından Germencik Ziraat Odası, Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Oda ziyaretlerinin ardından incir üreticileriyle buluşan Zencirci ve Gezmiş çiftçilere bol ve bereketli kazançlar temenni ederek güzel bir sezon geçirmelerini diledi. İncir sergisini ve mahsulü de inceleyen Gezmiş, Germencik İnciri ve Giresun fındığının katma değerini arttırmak için iki değerli ürün için çalışma yapılacağını söyledi.

"Kendilerini ağırlamaktan büyük onur duyduk"

Giresun CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in Germencik'i ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Zencirci ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, teşekkür etti. Başkan Zencirci "Giresun Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş'i ilçemizde ağırladık. Sayın vekilimizle oda ve kooperatiflerimizi ziyaret ettik, üreticilerimizle buluştuk. Üreticimiz özelinde vekilimizin de desteği ve yerel yönetimlerimizin işbirliğiyle dünyanın incirini üreten Germencik ile dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği Giresun arasında köprü kuracağız" dedi.

"Üreticimizin emeğinin, alın terinin tam karşılığını alması için çalışma yapacağız"

Aydın ve Giresun arasında kurulacak köprüye değinen Başkan Zencirci özellikle de Germencik inciri ve Giresun fındığı için ortak projeler yapılacağını ifade ederek "Üreticimiz emeğinin, alın terinin tam karşılığını alması için partimizin tarım politikalarının ışığında ve yerel yönetimler olarak iş birliğiyle incir ve fındığa dair proje çalışmaları gerçekleştireceğiz. Halkımızın huzur, mutluluk ve genel ekonomi çerçevesinden baktığımızdan en çok ihtiyacı olan refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Kendisini ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuz sayın vekilimize nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

