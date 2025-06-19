Germencik'te Gençler İçin Modern Basketbol Sahası Açıldı - Son Dakika
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Germencik'te Gençler İçin Modern Basketbol Sahası Açıldı

Germencik\'te Gençler İçin Modern Basketbol Sahası Açıldı
19.06.2025 13:52  Güncelleme: 13:57
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gençlerin spor yapmaları için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, yeni basketbol sahasının açılışında gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade etti. Açılışta milli basketbolcular da yer aldı ve çocuklara imzalı toplar hediye edildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci spora ve sporcuya katkı sunmaya, ilçede gençlerin spora daha fazla yönelmeleri için bu alanda hizmet ve yatırımlarını günden güne arttırmaya devam ediyor.

Yıl içinde Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerinde düzenli olarak süren spor kursları, minik ve genç branş futbol ve voleybol takım çalışmaları ve yaz tatiliyle birlikte açılan yaz okulu spor aktiviteleriyle önemli çalışmalarla çocuk ve gençleri spora teşvik eden Başkan Zencirci ayrıca ilçede bireysel veya özel spor kulüplerine de destek veriyor. Gençlerin talebi üzerine önemli bir çalışmaya daha imza atan Başkan Zencirci, EnerjiSA iş birliğiyle 19 Mayıs Gençlik Parkı ve Düğün Salonu yanında bulunan basketbol sahasını yenileyerek çok amaçlı, modern bir basketbol sahasına dönüştürdü. Öğrencilerin talebi üzerine geçtiğimiz aylarda basketbol sahası yapımı için söz veren Başkan Zencirci açılış konuşmasında söz verdiğimiz gibi gençlerimiz istedi biz de yaptık" dedi. Açılış törenine eski Milli Basketbolcu Necati Güler, Milli Basketbolcu Muratcan Güler, EnerjiSA Proje Müdürü Mustafa Saltoğlu da katıldı. Milli Basketbolcu Muratcan Güler tüm çocuklara imzalı basketbol topu hediye etti. Ayrıca basketbol gösteri ekibi akrobatik şovlarıyla heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı.

Başkan Zencirci: "Gençler istedi, biz de yaptık"

19 Mayıs Çok Amaçlı Basketbol Sahası açılışında konuşan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Gençlere verdiğimiz sözü tuttuk, onlar için hizmet ve yatırımlarımızı daha da arttıracağız" dedi. Zencirci "Bugün burada bizler konuşmayacağız; Germencik'in şanslı çocukları konuşacak bundan böyle. Onlar isteyecek biz yapacağız. Bugün burada EnerjiSA Proje Müdürümüz Mustafa Saltoğlu, kıymetli emekli milli basketbolcu büyüğümüz Necati Güler, Milli Basketbolcu değerli dostum Muratcan Güler'in katkıları ve iş birliğiyle çok güzel bir tesisi gençlerimize kazandırdık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için atılan her adıma, her iş birliğine, her desteğe varız ve talibiz. Sağ olsunlar, Germencik Belediyesi ve EnerjiSA iş birliğiyle böyle bir çalışmaya imza attık. Tabi bu bir başlangıç. Gençlerimiz için daha çok yapacak hizmet ve projelerimiz var. Emeği geçen başta EnerjiSA ailesi nezdinde Proje Müdürü Mustafa Saltoğlu'na, milli basketbolcumuz Muratcan Güler'e, emekli milli basketbolcu Necati Güler'e ayrıca heyecan ve keyif dolu performanslarıyla çocuk ve gençlerimize teşvik olan basketbol gösteri ekibine sonsuz teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik'te Gençler İçin Modern Basketbol Sahası Açıldı - Son Dakika

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