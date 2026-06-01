Germencik zabıtasının okul nöbeti sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin çocukların güvenliğine yönelik uygulamaları vatandaşların takdirini toplarken, zabıtaların bayram dönüşünde de okul nöbeti sürüyor.

Germencik Belediyesi zabıta ekiplerinin Türkiye'ye örnek teşkil eden 'okul nöbeti' uygulaması, Kurban Bayramı dönüşünde de sürüyor. Eğitim-Öğretim dönemi içinde zabıta ekiplerinin okul önlerinde çocukların okul güvenliği ve ulaşımını sağlamaya yönelik uygulaması ayrıca vatandaşların da takdirini toplarken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, bayram tatilinin ardından okullar açıldıktan sonra da çocuklarımızın güvenliği için okul önlerinde, yaya geçitlerinde ve alt geçitlerde nöbet tutmaya devam ediyor. Uygulamamız eğitim sezonu bitene dek sürecek" dedi. - AYDIN