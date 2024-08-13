Germencik'te ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Germencik'te ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İncir ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

13.08.2024 01:41
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Germencik'te ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Germencik ilçesinin Moralı Mahallesi'nde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgeye iş makineleri de sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan alevlere ekipler hızla müdahale etti. Bahçesi olan vatandaşlar yangın bölgesine toplandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İncir ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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