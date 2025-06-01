Gerze'de Şampiyon Çeşmesi Galatasaray Renklerine Boyandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Gerze ilçesinde, her yıl şampiyon olan futbol takımının renklerine bürünen Şampiyon Çeşmesi, bu yıl da yeniden büyük bir coşkuyla Galatasaray'ın renklerine boyandı.

Gerze ilçesi General Osman Pamukoğlu Caddesi'ndeki çeşmeyi 42 yıldır her sezon şampiyon olan futbol takımının renklerine boyama geleneği, bu yıl da devam etti. Süper Lig sezonunun sona ermesiyle sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın taraftarları, gelenek kapsamında çeşmeyi sarı kırmızı renklere boyadı. Çeşme önünde toplanan taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaparak, şampiyonluk kutlaması yaptı.

İki yıl üst üste şampiyon olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın Gerze Temsilcisi Kadir Aslan, "İlçemizde gelenek haline gelen şampiyon olan takımına boyanan çeşmemiz bu yıl da aynı ve coşku ve heyecanla devam ettirmekteyiz" dedi.