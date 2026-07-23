Gerze\'de Yol Çalışmaları İncelendi

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde KÖYDES Programı kapsamında sürdürülen yol çalışmaları, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker tarafından yerinde incelendi.

Kaymakam Yıldız Büyüker, İl Genel Meclis üyeleri ile İl ve İlçe Özel İdare ekipleriyle birlikte Abdaloğlu köyünde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Büyüker, KÖYDES Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

Kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımların köylerin yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Büyüker, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.