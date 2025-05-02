Gerze Spor ve Türkeli Spor Maçı Tatil Edildi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Büyükler Amatör 1. Lig'de Gerze Spor ile Türkeli Spor arasında oynanan karşılaşma, 75. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Gerze İlçe Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Gerze Spor'dan bir oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 23. dakikada Rahman Güney'in ve 73. dakikada Ebubekir Aydın'ın golleriyle Türkeli Spor 2-0 öne geçti. Ancak 75. dakikada Gerze Spor oyuncuları, hakemin verdiği karara sert şekilde itiraz etti. Bazı oyuncuların hakemin üzerine yürüdüğü olayların ardından saha karıştı. Güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri sahaya girerek müdahalede bulundu.

Yaşanan olayların ardından hakem maçı tatil etti. Karşılaşma, resmi olarak iptal edildi.