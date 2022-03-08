Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama - Son Dakika
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Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama

08.03.2022 13:46
Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolcularını çiçeklerle karşıladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolcularını çiçeklerle karşıladı.

Çanakkale Boğaz hattı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara Adalar hattında araç ile yolcu taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yolcularını hoş bir sürprizle karşıladı. Feribotla yolculuk yapmak için Gestaş iskelelerine gelen kadın yolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Gestaş personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Uygulamadan memnun kalan yolcular, Gestaş yetkilileri ve personellerine teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE

Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama
Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama

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Dünya Kadınlar Günü, Çanakkale, Tragger, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama - Son Dakika


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