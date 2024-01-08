 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar

Amasya'da Ferhat Dağı'nın zirvesine çıkan doğasever iki kardeş, gezinti sırasında etrafta buldukları atık ve çöpleri toplayarak 3 torba dolusu atık biriktirdi. Atıkların doğaya zarar verdiğini belirten kardeşler, çevreyi kirletmemeleri konusunda diğer gezginlere çağrıda bulundu.

08.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar

AMASYA - Amasya'da Ferhat dağının zirvesine çıkan doğasever iki kardeş, 3 torba dolusu atık topladı.

Ferhat ile Şirin efsanesinde geçen dağda gezinti yapan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler, etrafta çöp ile atık şişelerle karşılaşınca duyarlı davranıp toplamaya başladılar. Şehre hakim zirvenin tehlikeli yamaçlarını dolaşan ikili 3 torba dolusu atık biriktirdi.

Atıkların doğaya zarar verdiğini belirten Altan Eftelioğlu, çocukluğunun geçtiği Çakallar Mahallesi'ne gezintiye gelenlerden çevreyi kirletmemelerini istedi.

Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amasya, Çevre, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar - Son Dakika


11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41
Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor

Son Dakika
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement