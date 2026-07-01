Gıda Güvenliği İçin Şeffaf Menüler Dönemi - Son Dakika
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Gıda Güvenliği İçin Şeffaf Menüler Dönemi

Gıda Güvenliği İçin Şeffaf Menüler Dönemi
01.07.2026 14:37
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Tarım Bakanlığı, restoranlarda şeffaf menü uygulamasıyla gıda güvenilirliğini artırdı.

Gıda güvenilirliğinde yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlemesiyle kafe, restoran ve benzeri işletmelerde menüler daha şeffaf hale gelirken, tüketicinin bilinçli ve güvenli seçim yapması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla toplu tüketim yerlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Kafe, restoran, lokanta ve otel gibi işletmeleri kapsayan düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte vatandaşlar tükettikleri ürünlerin içeriği ve besin değerleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak. Menülerde şeffaflık dönemini başlatan yeni sistem kapsamında kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanacak.

Yeni düzenleme restoran işletmelerinde bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Restoran işletmecileri yeni düzenlemenin şeffaflık ve müşteri güveni açısından faydalı bir uygulama olduğunu belirtti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan restoran işletmecisi Doğan Güç düzenlemenin tüketicinin ne yediğini bilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Güç, "Yeni uygulama ile menülerde şeffaflık olacak, müşteri sağlıklı şekilde ne yediğini bilecek. Restoran işletmecileri bu düzenleme öncesi hazırlıklarını yapmıştı. Müşterilerimizin ne yediğini bilmesi önemli. Daha önce fiyat bilgisi ve gramaj bilgisi menülerimizde yer alıyordu. Kalori bilgisinin menülerde yer alması misafirlerimize güven sağlamış oluyoruz" dedi.

"Müşteri ve restoran arasında en önemli şey güven, tüketiciler güven duyduğu restoranı tercih ediyor"

Tüketicilerin şeffaf olan ve güven duyduğu işletmeleri tercih ettiğini belirten Doğan Güç, "Sağlık konusunda misafirlerimiz kaç kalori aldığını bilerek hareket ediyor. Biz ekip arkadaşlarımızı bu konularda eğiterek bilinçli şekilde yemek hazırlıyoruz. Müşteri ve restoran arasında en önemli şey güven. Biz menülerimizde şeffaf şekilde bu güveni vermeye çalışıyoruz. Tüketiciler güven duyduğu restoranı tercih ediyor. Tarım bakanlığımızın yapmış olduğu bu uygulamayı destekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gastronomi, Sağlık, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gıda Güvenliği İçin Şeffaf Menüler Dönemi - Son Dakika

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