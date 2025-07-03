Giresun\'da İlk Otizm Meclisi Kuruldu

Giresun Kent Konseyi, Türkiye'de bir ilke imza atarak Kent Konseyleri bünyesinde ilk kez "Otizm Meclisi" kurulmasına karar verdi.

Toplantıya Kent Konseyi Başkanı Dr. İsmail Cem Feridunoğlu başkanlık ederken, meclis önerisi kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Görüşmeler sırasında söz alan kurul üyeleri, otizmin toplumsal etkileri ve yerel yönetimlerin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Otizmin bilimsel boyutlarına dikkat çeken Erdoğan Karabal, bu alanda yerel yönetimlerin sorumluluklarına vurgu yaparken, Engelli Meclisi Üyesi İbrahim Kol ise sahadan edindiği deneyimlerle otizmli bireylerin karşılaştığı zorlukları aktardı. Çocuk Meclisi Başkanı Emine Çetinkaya, kurulacak meclisin özellikle genç kuşaklarda farkındalık oluşturma açısından önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda oy birliğiyle "Otizm Meclisi" kurulmasına karar verildi. - GİRESUN