Giresun\'da İzinsiz İnşaat Malzemesi Taşınması

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(GİRESUN) - Giresun'da AKP'li İl Genel Meclis üyesine ait şirket, araziden izinsiz inşaat malzemesi taşırken görüntülendi. Şirket hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tirebolu ilçesi Harşit Vadisi Aslancık mevkiinden, iş makinaları ve damperli kamyonlarla kum ve beton yapımında kullanılmak üzere izinsiz malzeme taşıyan şirkete, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yasal işlem başlatıldı.

İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci'nin, bir vatandaşın kendisine ulaştırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasını ihbar kabul eden Tirebolu Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatılması için İlçe Jandarma Ekiplerine talimat verdi. Jandarma ekipleri tarafından, izinsiz malzeme alımı yapan iş makinesi ve kamyonlar suçüstü tespit edilerek tutanak tutuldu.

Cebeci, malzeme alımı işinin İl Özel İdaresi'nin izni ve bilgisi dışında gerçekleştirildiğini teyit ettirdiğini, çalışma yapan personelin kolluk kuvvetlerine verdikleri bilgi sonucunda bu malzemelerin AK Parti Görele İl Genel Meclis Üyesi Erhan Karakoç'a ait şirket için stoklandığının belirlendiğini söyledi.