Giresun'da Sel Bilgi Sistemi Projesi Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Giresun'da Sel Bilgi Sistemi Projesi Geliştirildi

Dr. Enes Yıldırım, sel taşkınlarına karşı web tabanlı 'Sel Bilgi Sistemi' projesini hayata geçirdi.

15.03.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Karadeniz'de sel tehdidine karşı 'Sel Bilgi Sistemi Projesi' geliştirdi

GİRESUN - Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Enes Yıldırım, küresel ısınmanın etkisiyle artan sel taşkınlarına karşı "Sel Bilgi Sistemi" projesi hazırladı. Proje, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü tarafından da desteklenmeye kabul edildi.

Küresel ısınma ile birlikte, sel taşkınlarının sıklığı ve şiddetinin arttığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Enes Yıldırım, bu durumu önlemek ve erken müdahaleyi mümkün kılmak için web tabanlı sistemlere duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Yıldırım, "Son yıllarda sel sayısı ve şiddeti giderek artmakta. Yetkililerin bu duruma karşı selin ne zaman ve nerede etkili olacağını belirleyebilmesi için gerçek zamanlı verilere erişebileceği web tabanlı sistemler kritik bir öneme sahip. Geleneksel statik haritalar, müdahalelerde gecikmelere yol açabiliyor. Bu nedenle, artık dünyada web tabanlı sistemlere yöneliyoruz. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için Karadeniz Bölgesi'nde 'Sel Bilgi Sistemi' projesi geliştirdik. Proje kapsamında, uydu görüntüleri kullanılarak geçmişteki sel olaylarına ait haritalar oluşturulacak ve gelecekteki potansiyel sel haritaları geliştirilecek. Ayrıca, bu haritaların kalibrasyonu yapılarak daha güvenilir ve etkili veriler elde edilecek" dedi.

APSCO destekli proje

Sel bilgi sistemi projesinin APSCO tarafından da desteklenmeye kabul edildiğini belirten Dr. Enes Yıldırım " 'Flood Information System for the Black Sea Region Turkey' (Karadeniz Bölgesi için Taşkın Bilgi Sistemi) başlıklı projem, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü tarafından desteklenmeye değer bulundu. APSCO'nun Pekin'deki Genel Merkezinde yapılan toplantıda, 8 farklı ülkeden gelen toplam 70 proje başvurusu değerlendirildi. Proje, APSCO'nun komite üyeleri tarafından titizlikle incelenip, tüm üye ülkelerden tam puan alarak öne çıktı. Karadeniz Bölgesi için hayata geçirilen bu projenin uluslararası bir platformda desteklenmesi, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik alanlardaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Projemiz sadece Türkiye'deki değil, bölgesel ve küresel ölçekte de etkili olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Giresun Üniversitesi, Yerel Haberler, Enes Yıldırım, Hava Durumu, Karadeniz, Teknoloji, Giresun, Sağlık, Eğitim, Çevre, Yerel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Sel Bilgi Sistemi Projesi Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Mert Hakan ağlamış Mourinho’nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Tunceli’de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Doğa Koleji’nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
EuroLeague’deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı Başrolde Ergin Ataman var EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Trump’ın ağzına mikrofon çarptı Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı Trump'ın ağzına mikrofon çarptı! Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı
Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı Turknet’ten manidar açıklama Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama
İşte Flash TV’ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı İşte Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
Bu sezon bir ilki başardılar Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 yendi Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
01:25 Aksaray’da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu Aksaray'da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
00:38 Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
00:36 İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
23:43 Bursa’da yolda yürürken bıçaklandı Şüpheli olay yerinden kaçtı Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı
23:24 Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye gönderme Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
23:10 New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 20:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Sel Bilgi Sistemi Projesi Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.