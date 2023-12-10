Giresunspor Teknik Direktörü canlı yayında siyasilerden destek isteyip gözyaşlarına boğuldu

Geçen sezon Süper Lig'den küme düşen ve ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan Giresunspor, 1. Lig'de de tutunamıyor. Transfer tahtası kapalı olan Giresun'un teknik sorumlusu Mehmet Birinci, siyasilerden yardım istedi.

17. SIRADALAR

Son olarak Sakaryaspor'a mağlup olan ve 15 hafta sonunda 9 puanla 17. sırada yer alan Giresunspor, 1. Lig'deki kötü durumunu da terse çeviremiyor.

"YALVARIYORUM SİZE"

Takımın yaşadığı zorluklara değinerek Giresunlu siyasetçilere, yerel yöneticilere ve Giresun dışındaki iş insanlarına seslenen Birinci, "Lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transfer tahtasının açılması için lütfen siyasiler, bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum, bu takımın buralara nasıl geldiğini çok iyi biliyorum, gitmeyelim. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır. Emin olun Giresun'daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım. Çok üzülüyorum" dedi.