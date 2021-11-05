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Girişimci Kadınlar Birliği'nin 68. Dünya Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Girişimci Kadınlar Birliği'nin 68. Dünya Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi

05.11.2021 00:57
Girişimci Kadınlar Birliği'nin 68. Dünya Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddetle mücadeleden eğitime, istihdamdan girişimciliğe kadar pek çok alanda planlı ve koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla cinsiyet adaletsizliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddetle mücadeleden eğitime, istihdamdan girişimciliğe kadar pek çok alanda planlı ve koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla cinsiyet adaletsizliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Küresel düzeyde 5 milyon üyeye sahip olan Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM) tarafından düzenlenen 68.Dünya Kongresi, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, FCEM Dünya Başkanı Marie Christine Oghly ile pek çok ülkeden kadın girişimci katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınların toplumsal hayata katılmaları, tüm yetenek ve potansiyelleri ile toplumsal değerleri oluşturmaya katkıda bulunmaları güçlü, ileri, adil ve huzurlu bir toplumun inşası için olmazsa olmazdır" dedi.

Konuşmasının devamında kadınların bu süreçte dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini belirten Bakan Yanık, "Kadına yönelik politikalar söz konusu olduğunda, toplumsal dinamiklerin ve insiyatifin özel bir öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedeflediğimiz toplumsal ve ekonomik değişimlerin etkin, kalıcı, sürdürülebilir bir nitelik kazanması, tabiatıyla, kadınların bu süreçte aktif bir rol üstlenmeleri ve dayanışma kültürünü geliştirmeleriyle mümkün. Bu anlamda kadınların hak, adalet, refahla ilgili sorunlarının çözümünde, kadın STK'ların ki ben de aslında bir STK kökenli bir arkadaşınız olarak aslında burada bulunuyorum. İhtiyaçtan öte elzem olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kadın sorunları kapsamlı bir mücadeleyi gerektiriyor"

Bu tür küresel çözüm toplantılarını önemsediklerini belirten Bakan Yanık, "Kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı ve kronik niteliklere sahip olan, dünyada da önemli benzerlikler gösteren sorunlar, kabul edelim ki zorlu olduğu kadar kapsamlı bir mücadeleyi de gerektiriyor. Bu tarz toplantıları kadınların küresel nitelik gösteren sorunlarını birlikte konuşmak, tartışmak açısından önemsiyoruz. Ama aynı zamanda insanlığın ortak birikiminin, insanlığın ortak değer üretmesinin de çok önemli olduğunu hepimiz kuşkusuz kabul ediyoruzdur. Buradan çıkan sonuçlar hepimiz için dünyanın her yerindeki sorunlar için de ayrıca birer çözüm biçimine dönüşecek. Bu anlamda bu toplantının çok kıymetli olduğu kanaatimi bir kez daha hepinizle paylaşmak isterim. Kadınların toplumsal hayata katılmaları, tüm yetenek ve potansiyelleri ile toplumsal değerleri oluşturmaya katkıda bulunmaları güçlü, ileri, adil ve huzurlu bir toplumun inşası için olmazsa olmazdır" diye konuştu.

"Cinsiyet adaletsizliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz"

Kadına yönelik her türlü soruna çözüm üretmek için çalıştıklarına değinen Bakan Yanık," Kadın sorununu belli bir alana hapsetmeden, bütüncül bir şekilde ele almak, bütüncül çözümler üretmek ise, bu konudaki en temel yaklaşım ve ilkelerimizdendir. Bunun için, bir taraftan kadın haklarına yönelik çok ciddi hukuki iyileştirmeler yaparken, bir taraftan da kadın potansiyelimizi her alanda harekete geçirecek teşvik ve desteklerle kadın politikalarımızı geliştiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadeleden eğitime, istihdamdan girişimciliğe kadar pek çok alanda planlı ve koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla cinsiyet adaletsizliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Kilit önem taşıyan eğitim alanındaki çalışmalarımız neticesinde başladığımız noktasının çok ötesine geçerek büyük bir başarı yakaladığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" dedi.

"Kız kardeşlik hukukunu önemsiyoruz"

Hedefe giden yolda kadınların omuz omuza yürümelerinin önemini belirten Bakan Yanık, "KAGİDER'le biz çeşitli dönemlerde benim de sivil toplumun bir parçası olduğum dönemlerde, bugün ve bundan sonrada İnşallah her zaman pek çok paydaşlıklar, pek çok paylaşımları birlikte yaparak yola devam ediyoruz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah bu emekler katlanarak hem ulusal hem uluslararası düzeyde devam edecek. Çünkü kadın hakları ve kadının güçlendirilmesi ortak paydasında gelişen hassasiyetleri ve pozitif yöndeki dinamikleri, bizler her zaman mutlulukla karşılıyor ve destekliyoruz. Hedeflerimize doğru alacağımız yolda, kadınların omuz omuza yürümeleri ayrıca çok çok önemli. Kız kardeşlik hukukunu ayrıca önemsiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sivil Toplum Kuruluşları, Derya Yanık, Şişli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Girişimci Kadınlar Birliği'nin 68. Dünya Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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