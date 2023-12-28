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Girişimci Kadınlar, Büyükşehir'in 'El Emeği Ürünler Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika
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Girişimci Kadınlar, Büyükşehir'in 'El Emeği Ürünler Fuarı'nda Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'El Emeği Ürünler Fuarı'na katılan girişimci kadınlar, Başkan Yücel Yılmaz tarafından ziyaret edildi. Kadınlar, yılbaşı öncesinde güzel satışlar yaptıklarını dile getirerek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Fuar, Balıkesir'deki kadın kooperatiflerinin ve girişimci kadınların ürettikleri el emeği ürünlerini sergileme imkanı sağlıyor. Yılbaşı hediyesi almak isteyenler için fuar, 31 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

Girişimci Kadınlar, Büyükşehir\'in \'El Emeği Ürünler Fuarı\'nda Buluştu
28.12.2023 - 20:17,
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Girişimci kadınlar, Büyükşehir'in 'El Emeği Ürünler Fuarı'nda buluştu

Yılbaşı hediyeleri 'El Emeği Ürünler Fuarı'ndan

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'El Emeği Ürünler Fuarı'nı eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz, girişimci kadınların stantlarını tek tek ziyaret ederek ürünlerini inceledi. El emeği ve özgün ürünlerinin satışı için kendilerine bu imkanı sunan Başkan Yılmaz'a teşekkür eden kadınlar, yılbaşı öncesinde çok güzel satış yaptıklarını dile getirdi.

Kadın girişimcilere her daim destek olan ve bu konuda sürekli yeni projeler hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 26-31 Aralık günleri arasında bir AVM'de"El Emeği Ürünler Fuarı" düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan BALMEK'lerde ve NE10 Şehir Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde eğitim alan girişimci kadınların kurdukları kooperatifler ile Balıkesir'de var olan kadın kooperatiflerinin katıldığı fuarı, beraberinde eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz tüm statları tek tek gezerek girişimci kadınların ürettikleri ürünleri inceledi. Başkan Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz'a büyük ilgi gösteren kooperatif üyeleri de desteklerinden dolayı teşekkür ederek ürettikleri özgün ve kaliteli el emeği ürünlerini tanıttılar. Girişimci kadınların stantlarına vatandaşlar da büyük ilgi göstererek alışveriş yaptılar.

Yılbaşı öncesinde hediye almak isteyenler için hem ekonomik hem de güzel bir tercih olan "El Emeği Ürünler Fuarı", 31 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Kooperatif üyeleri; süreç boyunca kendileriyle yakından ilgilenerek fuarın açılışını da gerçekleştiren Mehtap Yılmaz'a ve her daim kendilerine destek olan Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Kadınlar üretime teşvik ediliyor

El emeğinin çok değerli olduğunu ve kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğin söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir'de 36 tane kadın kooperatifi kuruluşuna öncülük edip, kadınları bir araya getirerek üretmelerini sağlıyoruz. Tabii bir de pazar payı lazım. Evlerine gelir getirebilmeleri için çok farklı satış teknikleri var. İnternet üzerinden satışlar, dükkandan satışlar. Biz burada fuarda hem birbirleriyle tanışsınlar hem bir etkinlik olsun istedik. Fuar gerçekten amacına ulaşıyor. Yılbaşı öncesi kadınlarımızın ürettiği el emeği birçok ürün hediye olabilecek şekilde. Zamanlama, anlam ve yerindelik açısından güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve bize burada bu imkanı sağlayan AVM yöneticilerine teşekkür ederim." diye konuştu.

"Çalışmaların sonuca ulaştığını görmek bizi çok mutlu etti"

Statları dolaşıp, çok güzel hikayeler dinlediklerini belirten Mehtap Yılmaz "BALMEK'lerde çok hoş eğitimler almışlar. NE10'da bunu ticarete nasıl dönüştüreceklerini öğrenmişler. Hepsi çok teşekkür etti, çok hoştu her şey. Yapılan çalışmaların sonuca ulaştığını görmek bizi de çok mutlu etti. Tebrik ediyorum herkesi. Alanda çok güzel, stantlar da harika. Kadınların bu kadar mutlu olduğunu görmek hepimizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Girişimci Kadınlar, Büyükşehir'in 'El Emeği Ürünler Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika


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