Girne\'deki Feribot Kazası: Ailelerin Endişeli Bekleyişi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen kazazede yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Girne açıklarında meydana gelen kazanın haberini alan kazazede yakınları, kurtarılan yolcuların Taşucu Limanı'na getirilme ihtimali üzerine limana geldi. Saatlerdir yakınlarından gelecek haberleri bekleyen aileler, bir yandan sağlık durumları ve akıbetleri hakkında bilgi almaya çalışırken, diğer yandan umutlarını korumaya çalışıyor.

Liman içerisinde bekleyiş sürerken bazı ailelerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yakınlarından gelecek güzel bir haber için dua eden ailelerin endişeli bekleyişleri, zaman ilerledikçe daha da yoğunlaştı.

Müdahale ünitesi kuruldu

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Taşucu Limanı'nda acil müdahale ünitesi kuruldu. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan kazazede yakınları burada sağlık kontrolünden geçirilirken, fenalaşanlara ilk müdahale ekipler tarafından yapılıyor.

Bu arada Taşucu Limanı'na gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurumların yöneticileriyle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Toros, limanda bekleyen kazazede yakınlarıyla da görüşerek süreç hakkında kendilerine bilgi verdi.