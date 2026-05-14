Global Sumud Filosu Gazze\'ye Yola Çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Global Sumud Filosu, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye hareket etti.

15 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden hareket eden filo, seyir halindeyken İsrail ablukası ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Marmaris Limanı'na sığınmıştı. Teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini burada sürdüren filo, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden Gazze rotasına yöneldi. Sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan filoda yer alan 54 tekne, öğle saatlerinden sonra Marmaris Limanı'ndan ayrıldı.

İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden 500'ü aşkın aktivistin katıldığı filoda, insani yardım ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Limanda toplanan aktivistler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak tekneleri uğurladı.

"Rotamız Gazze"

Filoya Türkiye'den katılan Yasin Yalçın, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Dünya tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden bir tanesi maalesef Filistin'de yaşanıyor. İman ve vicdan sahibi her insan gibi biz de küresel olarak bu olaya tepki vermek adına bir araya toplandık. Tamamen insani niyetlerle, vicdani niyetlerle bir hareket oluşturduk ve Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz. Biz sadece Filistin için değil, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir ırk ayrımı yapmadan her türlü mazlumun yanında olmak için mücadele vereceğiz. Rotamız Gazze. Niyetimiz Allah'ın rızasını kazanmak, hedefimiz ablukayı yıkmak inşallah" şeklinde konuştu.

Almanya'dan filoya katılan ve daha önce de katıldığını ifade eden Ercan Korçay, "Geçen sene vicdan gemisindeydim, bu sene tekrar geldiğim için çok mutluyum herkese de çok teşekkür ederiz, sizlerin dualarıyla yürüyor. Bizler insani yardım götürüyoruz, terörist ve katil İsrailin haksız yere yaptığı ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz" dedi.

'Tatil için geldi, filoyu uğurladı'

Marmaris'e tatil için geldiğini ve filonun burada olduğunu duyunca uğurlamaya geldiğini söyleyen Şerife Çiçek ise, "Marmaris'e tatile geldik, duyduk ve uğurlamaya geldik. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. Özellikle Türkiye içi ve Yurtdışından ailelerini uğurlamaya gelen vatandaşlar çok duygulu olduklarını belirterek 'İsrail zulmünün bitmesini dilediklerini ilettiler.

'Mavi Kurdela mesajı'

Filoda yer alan aktivistler, barışın simgesi olarak hazırlanan mavi kurdeleleri hem uğurlamaya gelen vatandaşlara hem de filo üyelerine dağıttı. Bir filo üyesi, "Gazze'deki soykırımın farkındalığını artırmak için bu mavi kurdeleyi herkese takıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık komitesinde yer alan Özkan Özer ise, "Hemşire olarak yer alıyorum, Nemrud'un Hazreti İbrahim'i yakmak isterken karıncaların ateşe su taşıması olarak görüyorum. Bir damla dahi olsak bu zulüm için hiçbir şey yapmamaktan iyidir diyerek yola çıktık" şeklinde konuştu.

Yunanistan'dan 6 tekne daha katılacak

Öte yandan filoya katılmak üzere 6 teknenin de sabah saatlerinde Yunanistan'dan hareket ettiği öğrenildi. Söz konusu teknelerin Akdeniz'de filoya dahil olacağı belirtildi.

Filoda yer alan aktivistlerin aileleri ile çok sayıda vatandaş da Marmaris Limanı'na gelerek destek verdi. Duygusal anların yaşandığı uğurlamada Filistin bayrakları taşındı. Marmaris'ten ayrılan teknelerin Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmak için yolculuklarını sürdüreceği öğrenildi. - MUĞLA