Göcek Tüneli'nde Devir Tarihi 2030'a Ertelendi - Son Dakika
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Göcek Tüneli'nde Devir Tarihi 2030'a Ertelendi

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Göcek Tüneli'nin kamuya devri 2025'ten 2030'a ertelendi. CHP'li Girgin, durumun soygun olduğunu belirtti.

30.01.2025 16:28
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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Göcek Tünelinin 31 Aralık 2025'te kamuya devredileceğinin açıklanmasına rağmen, CİMER'e yapılan başvuru sonucu devirin 20 Mayıs 2030'a ertelendiği bildirildi. 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "AKP iktidarının heybesindeki turplardan birisi Göcek Tüneli'nde çıktı. Yıllardan beri, 'Müjdeler olsun Dalaman, Göcek Tüneli ücretsiz olacak' diye seçim propagandası olarak ilan asmışlardı ama verilen tüm sözlere rağmen maalesef Göcek Tüneli'ndeki soygun devam ediyor" dedi.

Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin birinci tüpü, 2002'de Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle ihale edilip inşa edilerek 2006'da faaliyete geçti. Ancak 2018'de devlet, kendi imkanlarıyla yaptığı Göcek 2 Tüneli'ni, Göcek 1 Tüneli'ni işleten özel firmaya devretme kararı aldı. Bu karar, devir tarihini 2032'den 2025'e çekmişti.

Göcek Tüneli'nin devir tarihi ve ücretsiz geçişle ilgili soruları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) soran 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aldığı yanıtta, devir tarihinin 2025 değil, 2030 olduğunu öğrendi. CİMER'e gelen yanıtta, Karayolları Genel Müdürlüğü kaynak gösterilerek işletme süresinin 2030 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Girgin, "AKP iktidarının heybesindeki turplardan birisi Göcek Tüneli'nde çıktı. Yıllardan beri, 'Müjdeler olsun Dalaman, Göcek Tüneli ücretsiz olacak' diye seçim propagandası olarak ilan asmışlardı ama verilen tüm sözlere rağmen maalesef Göcek Tüneli'ndeki soygun devam ediyor" dedi.

" Türkiye'nin en kısa, ücretli ve en pahalı tünelidir"

Girgin, şöyle konuştu:

"Daha önce Meclis'teki soru önergelerimize verilen cevaplardan birisinde soygunun 2025 yılı sonu itibariyle biteceği söylenmişti. Hatta devlet olarak 2. tünel de yapılmış ve işletici firmaya teslim edilmiş, 7 yıllık süreden mahsup edilerek 2025 yılı sonu itibarıyla tünelin Karayollarına devredileceği, soru önergelerine cevap olarak bize bildirilmişti. Ancak vatandaşın onca talebine rağmen onca isyanına rağmen maalesef soygun devam ediyor. Girişte de çıkışta da ücret alınıyor. 2024 yılında 40 TL olan bir otomobilim geçiş fiyatı 2025 yılında 60 TL'ye yükseldi. Adına 'Deli Dumrul' tüneli dediğimiz, girişte de çıkışta da 2025 yılı itibarıyla 60 TL bir otomobil için ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız artık isyan noktasında. Talep şu, daha önce Bakanlığın bize vermiş olduğunu cevapta olduğu gibi, 2025 yılı sonunda bu tünel karayollarına devredilsin ve ücretsiz olsun. Talebimiz bu. 960 metre uzunluğunda olan Göcek Tüneli, Türkiye'nin en kısa, ücretli ve en pahalı tünelidir. Ancak İzmir- Aydın yolu 119 kilometre ve içinde 3 kilometrelik Selatin Tüneli var. Orada ise 2025 yılı itibariyle 58 lira ücret alınacak. Soygunun boyutu, bu boyutta.

"Soygun 5 yıl daha uzatıldı"

Şimdi yapılması gereken, bakanlığın verdiği söz yerine getirilmeli ve ücretsiz hale dönüştürülmeli. Ancak şunu da gördük. 2025 Ocak ayında daha bu ay CİMER'e yazdığımız yazı da gelen cevap şu şekilde, '20 Mayıs 2030'a kadar süre uzatıldı.' Kimin haberi var? Verilen söz neydi? 2025'te bitecekti. Vatandaşlarımız, 'yeni ihale yapılacak mı? Acaba bu ihale uzatılacak mı?' diye kaygı yaşarken, maalesef soygun 5 yıl daha uzatıldı. Buradan AKP iktidarına sesleniyoruz; verilen sözler tutulsun ve Göcek Tüneli ücretsiz hale getirilsin. AKP iktidarı döneminde kamu yararı diye anılan kavramı unuttuk. Vatandaşın cebinde ki son kuruşa kadar adeta vatandaş soyulmaya çalışılıyor ve soyuluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Göcek Tüneli'nde Devir Tarihi 2030'a Ertelendi - Son Dakika

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