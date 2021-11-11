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Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

11.11.2021 00:58
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman Gercüş üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu soğuk yolculuğu başladı.

Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman Gercüş üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu soğuk yolculuğu başladı.

Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Kara yollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler senede yaklaşık 3 ay boyunca yollarda olduklarını söyledi. Ağrı ve Bitlis ilinden gelerek Gercüş'ten geçip Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru giden göçerler hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere naklediyor. Göçerlerden Seyithan Özdemir, "Yaklaşık 2 ila 3 ay yollarda kalıyoruz. Kışın Van ve Bitlis tarafları çok soğuk olduğu için mecburi Mardin Nusaybin tarafına gitmek zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı göç etmek zorunda kalıyoruz. Hayat şartlarımız çok zor ve çok zahmetli geçiyoruz sürekli yollardayız. Her zahmeti var bu işin çok zor köylülerin meralarından geçmek zorunda kalıyoruz, geçtiğimiz zaman da bize kızıyorlar kara yollarını kullandığımız zaman bazen şoförler bize kızıyor. Bize zorluk çektiriyorlar. Ne yapalım mecburi olduğumuz için işimizi yapıyoruz" dedi.

Gercüşlü vatandaşlarından olan Şehmus Barlak ise, "Burada yol üstünde oto lastik tamirini yapmaktayım, göçerler 100 yıldır buradan gelip giderler biz de göçerlere iyi davranıyoruz. Onlar şuan bizim misafirimiz buradan geçerken bazen ihtiyaçları oluyor telefon şarjı olsun el feneri ve ışıldak olsun burada şarjlarını doldurup kısa süreliğine dinlenip gidiyorlar. Elimizden geleni onlara yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Nusaybin, Batman, Mardin, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika


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