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Gökçebey Halk Eğitim Merkezi, Gazze'deki kadın ve çocuklar için giysi üretimi yaptı.

Gazze'de yaşayan kadın ve çocukları kış günlerinde ısıtmak için olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde giysi ve battaniye üretiliyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi olarak giyim üretim kurslarında iç kıyafet üretimi yapıldı.

Usta öğretici ve kursiyerlerin "Gazzeli çocuklar üşürse biz donarız" sloganıyla özverili çalışmaları neticesinde üretilen on üç paketten oluşan beş yüz kadar kıyafet Mersin'de bulunan yardım toplama merkezine ulaştırılmak üzere teslim edildi.

İlçe Kaymakamı Adem Taşpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen, Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Satılmış Erenoğlu, daire amirleri, mahalle muhtarı Kazım Durdubaş, Çukurlular Derneği temsilcisi Kadir Usluoğlu, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda duygulu anlar yaşandı.

"Gurbetten Sılaya Yardım" sloganıyla Almanya'da yaşayan Çukurlular tarafından kurulan Almanya Zonguldak Gökçebey Çukurlular Derneği de giysi yardımlarının üretilmesi aşamasında katkı sağladı.

Giyim üretiminde kullanılan kumaş ve iplik gibi malzemelerin alımını yapan dernek ayrıca Çukur Mahallesi'nde açılan giyim kursunda kullanılmak üzere iki sanayi overlok makinası ile bir adet düz dikiş makinası da aldı. Kampanyanın önemli kısmı bu kursta yürütülmekle beraber halk eğitimin açtığı diğer kurslarda da üretim yapıldı.

İlçe Kaymakamı Adem Taşpınar ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bu projede görev alan eğitici ve kursiyerlere, maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ettiler.

Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi Giyim Üretim alanı usta öğreticileri "Yaklaşık iki aydır kursiyerlerimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaçla çeşitli giysiler ürettik. Zulüm altındaki çocuklara, insanlara bir şeyler ulaştırabilmek bizi hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor" diye konuştular.

Kursiyerler ise "Bu projede bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Bizlerde bir kadın ve anne olarak oradaki kadın ve çocuklara duyarsız kalamazdık. Onların yerinde olmak istemezdik. Faydamızın olacağını düşünerek bu işi isteyerek yapıyoruz. En zaruri ihtiyaçlarını üretmeye çalışıyoruz. İnşallah ellerine ulaşır." dediler. - ZONGULDAK