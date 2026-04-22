Gökdere Köyü'nde Ulaşım Sorunu 66 Gündür Çözülmüyor

22.04.2026 12:18
Elazığ'ın Gökdere Köyü'nde heyelanın yol açtığı ulaşım sorunu 66 gündür devam ediyor. Vatandaşlar isyan etti.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere Köyü Sivrikaya mezrasında 14 Şubat 2026'da meydana gelen heyelanın ardından ulaşım sorunu iddialara göre 66 gündür çözülemedi. Bölge sakinleri, alternatif yolun sık sık sel ve heyelan nedeniyle kapanması nedeniyle zor durumda kaldıklarını anlattı. Abdullah Ataş isimli vatandaş, köy sakinlerinin tehlikeli heyelan alanını yürüyerek geçmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Artık sabrımız kalmadı, tahammülümüz kalmadı. 2 günde bir, 3 günde bir bu olay yaşanıyor" dedi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere Köyü Sivrikaya mezrasında 14 Şubat 2026'da meydana gelen heyelanın ardından bölgede ulaşım sorunu yaşanmaya devam ederken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Heyelan sonrası dere yatağından oluşturulan alternatif yolun sık sık sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldiğini aktaran Abdullah Ataş isimli yurttaş şunları söyledi:

"14 Şubat tarihinde heyelan olduğu günden beri 66 gün oldu. ve biz hala bekliyoruz. Heyetler geliyor buraya, ekipler geliyor, sorumlular geliyor, incelemeler yapıyorlar. 'Çalışmalar yapıyoruz' diyorlar. 66 gün olmuş artık bu çalışmanın başlaması gerekiyor. Yolumuzu yapsınlar. Bunu kurum yapsın artık. Bir şey yapsınlar, çok büyük bir sıkıntıdayız. İhale, kaynak bekleyecek halimiz yok. Bu insanlar her seferinde burada çile çekiyorlar. Bakın 2 saattir, 3 saattir köy arabası burada bekliyor. Köylü insanlar, yaşlı insanlar. Artık umudu kestiler, yürüyerek gidiyorlar buradan köye."

Burayla köyün arasındaki mesafe yaklaşık 10 kilometre ve heyelanın üzerinden geçecekler. Gelen aşağıya inen yaklaşık 80 bin metreküp toprağın içerisinden, açılmamış toprağın üzerinden yaşlılarımız geçiyor. Yeter artık biz ne yapalım, ölelim mi? Olay mı çıkaralım? Ortalığa mı düşelim? Ne yapalım? Bizim artık sabrımız kalmadı, tahammülümüz kalmadı. Bize artık bir şey söylemeyin. Sinir uçlarımızla oynanıyor bizim. 66 günde 2 günde bir, 3 günde bir bu olay yaşanıyor. Dün sabah, dün akşam, bu sabah ve şu an olmak üzere 36 saatte bu yol dört defa kapandı. Ne yapalım biri bize söylesin? Biz ne yapalım?"

Yol kapalı olduğu için kayan heyelan toprağının üzerinden köyüne gitmek zorunda kaldığını belirten yaşlı bir vatandaş, "Devlet bize el atsın, biz mağdur olmuşuz. Çoluk çocuk, davarımız köyde. Mecbur geçeceğiz. Ekipleri bekle diyorsunuz. Ekip ne zaman gelecek? Bize kalıcı bir yol yapsınlar." dedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi

İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
