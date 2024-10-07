Göktürk Bağlantı Yolu Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi - Son Dakika
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Göktürk Bağlantı Yolu Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi

Göktürk Bağlantı Yolu Projesi\'nde Son Aşamalara Gelindi

Eyüpsultan Belediyesi'nin başlattığı Göktürk Bağlantı Yolu Projesi, trafik yükünü azaltmak için önemli bir aşamaya geldi. Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, projenin tamamlanmasıyla Göktürk'teki trafiğin ciddi anlamda rahatlayacağını belirtti.

07.10.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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(İSTANBUL) Eyüpsultan Belediyesi'nin Göktürk'ten otobana giriş ve çıkışlarda trafik yükünü azaltmak için başlattığı Göktürk Bağlantı Yolu Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Göktürk'ün trafiğini rahatlatacak 3 ayrı proje düşünüyoruz. Bunların en başında gelen ilk bağlantı yolu projemizi hayata geçirme noktasında önemli bir aşamadayız" dedi.

Göktürk'ten otobana giriş ve çıkışlarda trafik yükünü azaltacak 2 bin metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olan Göktürk Bağlantı Yolu Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olan köprüde sona yaklaşıldı. Her biri 80 ton olan 18 kirişten oluşan, 40 metre uzunluğunda ve genişliğindeki köprü projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de çalışmaları yakından takip ediyor.

"Göktürk'ün trafiğini rahatlatacak 3 ayrı proje düşünüyoruz"

Şantiye alanını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Özmen, yaptığı açıklamada projenin tamamlanmasıyla Göktürk'e giriş ve çıkışlarda trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün beni çok heyecanlandıran, mutlu eden bir çalışmanın tam da ortasındayız. Göktürk biliyorsunuz yoğun trafiğiyle Göktürklü komşularımızın ciddi manada sabah işlerine gitmek için evden çıkamadıkları, akşam da evlerine giremedikleri yoğun bir trafiğe maruz kalmakta. Dolayısıyla bu sorunu çözmek için göreve geldiğimiz gibi ilk projemizi başlattık. Göktürk'ün trafiğini rahatlatacak 3 ayrı proje düşünüyoruz. Bunların en başında gelen ilk bağlantı yolu projemizi hayata geçirme noktasında önemli bir aşamadayız. Şu anda Göktürk İstanbul Caddesi'nden 650 metre bir mesafedeyiz. Buradan da Hasdal bağlantıya bin 350 metre bir mesafemiz var. Toplamda 2 kilometrelik bir bağlantı yolundan söz ediyoruz. Göktürk'e 2 kilometrelik bir bağlantı yoluyla otobana trafiği bağlayacak ve rahatlatacak bir proje."

"Göktürklü komşularımızın uzun yıllardır çektiği çileye son verecek projenin çok önemli bir aşamasındayız"

Köprünün projenin önemli bir aşaması olduğunu ifade eden Başkan Özmen, "Bu köprüyle birlikte biz aslında en önemli aşamalardan birini geçmiş ve projemizi çok hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına gelmiş olacağız. Çift yönlü bir trafik akışının olacağı bağlantı yolumuz 2 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak. Köprümüz ise yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve genişliğinde. Proje bittiği zaman Göktürkümüz ciddi manada trafik açısından rahatlığa kavuşmuş olacak. Tabii şunu da ifade etmek istiyorum benim için önemli bir figür. Bu projeyi yaparken tam 11 bin ton asfalt kullandık, bu da değerli ve vurgulanması gereken önemli bir husus ama hepsinden önemlisi Göktürklü komşularımızın uzun yıllardır çektiği çileye son verecek projenin çok önemli bir aşamasındayız, bitirmeye de çok az kaldı. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Göktürk Bağlantı Yolu Projesi'nde Son Aşamalara Gelindi - Son Dakika

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