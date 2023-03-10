Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı - Son Dakika
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Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı

10.03.2023 10:06

Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı Kayseri'de meydana gelen 4.8'lik depremde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir tır beşik gibi sallandı.

Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen 4.8'lik depremde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir tır beşik gibi sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde depremin şiddetini göz önüne serdi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Deprem şehirde yoğun şekilde hissedilirken, depremin yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem anında gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüleri de depremin şiddetini göz önüne serdi.

Tır beşik gibi sallandı

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde bir tırın beşik gibi sallandığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı Rektör Altun: 'Binalarımız 6.6 ve 6.7'lık depremi çok rahat karşılamaktadır' Rektör Altun: 'Binalarımız 6.6 ve 6.7'lık depremi çok rahat karşılamaktadır'

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