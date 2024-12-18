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Gökyüzünün kahramanları ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

Gökyüzünün kahramanları ALKÜ\'lü öğrencilerle buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Gökyüzü Buluşmaları 2" etkinliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopter Arama Kurtarma ekibi öğrencilerle buluştu.

18.12.2024 16:30
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Gökyüzü Buluşmaları 2" etkinliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopter Arama Kurtarma ekibi öğrencilerle buluştu.

ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen "Gökyüzü Buluşmaları 2" etkinliğine Türkiye'nin birçok noktasında helikopterle arama kurtarma faaliyetine katılan Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopter Arama Kurtarma ekibinden SG Binbaşı Yusuf Emre Büken, SG Üsteğmen Ahmet Başgün, SG Gv. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Canayaz, SG Gv. Astsubay Kıdemli Başçavuş Güven Sevgili, SG U/B Astsubay Başçavuş Murat Sözal, SG U/B Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ali Menekşe arama kurtarma operasyonlarında yaşananları anlattılar.

Prof. Dr. Akın: "Adanmışlık olarak görev yapıyorlar"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, yaptığı konuşmada geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andıklarını söyledi. Arama kurtarma ekibini tebrik eden Prof. Dr. Akın, "Bir meslek olarak değil, adanmışlık olarak görevlerini icra eden komutanlarımızın burada nasıl görevlerini icra ettiklerine şahit oluyoruz. Gurur duyduğumuz komutanlarımızın anlattıklarının gelecekte ufkumuzu açmasını temenni ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın da ekibi yaptıkları iş ve cesaretleri için tebrik ederek, öğrencilerle bir araya geldikleri için teşekkür etti.

Ekip en zor operasyonları anlattı

Söyleşide Binbaşı Yusuf Emre Büken ve Üsteğmen Ahmet Başgün, ekibin kurulma ve işleyiş sürecini anlattı. Ekip daha sonra sırasıyla denizde ve karada yapılan büyük operasyonları nasıl yürüttüklerini, karşılaştıkları zorlukları ve hayat kurtarma sırasında karşılaştıkları deneyimlerini operasyonların video görüntüleri eşliğinde anlattı. Ekip, en zorlu arama kurtarma operasyonlarının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ve geçtiğimiz nisan ayında Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası yapılan operasyonlar olduğunu dile getirdi. Bu operasyonların imkansızın üzerinde bir mücadeleyle gerçekleştirildiğine değinen ekip, başarmaya inandıktan sonra imkansızın olmayacağını dile getirdi. Ekip lideri Binbaşı Yusuf Emre Büken, denizde ve karada yapılacak aktivitelerden önce kesinlikle hava durumunun takip edilmesi ve hayati tehlikelere karşı ekipman bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Söyleşi daha sonra soru-cevap ile devam etti. Söyleşinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Dekan Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Başkan Emine Keyaoğlu ve Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın tarafından ekibe hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi. Binbaşı Büken de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın'a tablo hediye etti. Söyleşi toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ALKÜ Rektörlük binasındaki Alev Alatlı Konferans Salonu'nda yapılan programa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Türk Hava Kurumu Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökyüzünün kahramanları ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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