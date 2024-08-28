Gölbaşılı Vatandaşlar Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. Yıl Dönümünde Yürüdü - Son Dakika
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Gölbaşılı Vatandaşlar Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. Yıl Dönümünde Yürüdü

Gölbaşılı Vatandaşlar Büyük Taarruz Zaferi\'nin 102. Yıl Dönümünde Yürüdü

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlandı. Gölbaşılı vatandaşlar, Türk bayraklarıyla 14 kilometrelik zafer yürüyüşüne katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da yürüyüşe eşlik etti. Etkinliklerde CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

28.08.2024 12:16  Güncelleme: 12:18
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Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da düzenlenen zafer yürüyüşüne katılan Gölbaşılı vatandaşlar 14 kilometrelik yolu Türk bayraklarıyla yürüdü. Vatandaşlara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da eşlik etti.

26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü Afyonkarahisar'da gurur ve coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün evini ziyaretle başlayan etkinlik, taarruzun başlatıldığı ilk akınların yönetildiği Kocatepe'ye yürüyüşle devam etti. Zafer yürüyüşü, Çakırözü köyünden başlayarak Kocatepe'de son buldu. Gölbaşı Belediyesi'nin organizasyonuyla yürüyüşe katılan vatandaşlar daha sonra bölgedeki şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

"Büyük Taarruz inancın ve azmin sembolüdür"

Zafer yürüyüşüne katılarak Büyük Taarruz gecesi yaşananları yad ettiklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz, milletimizin özgürlüğe olan inancının ve azminin sembolüdür. Tarihin akışını değiştiren bu zafer, yalnızca askeri bir başarı olmanın ötesinde, milletimizin birlik ve beraberliğinin, fedakarlığının ve inancının bir simgesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Yürütme Kurulu üyeleri, Gölbaşı ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşılı Vatandaşlar Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. Yıl Dönümünde Yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşılı Vatandaşlar Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. Yıl Dönümünde Yürüdü - Son Dakika
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