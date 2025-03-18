Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, Tokat ve Fatih konteyner kentlerinde iftar yemeği düzenledi.
Depremzedelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi. Belediye yetkilileri, iftar yemeğinde depremzedelerle bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleme fırsatı buldu. İftar programına katılan vatandaşlar ise bu anlamlı destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.
Ramazan ayının manevi atmosferini deprem bölgelerine taşıyan bu organizasyon, ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı Belediyesi'nden Depremzedelere İftar Yemeği - Son Dakika
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