Gölbaşı\'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı İskender Yıldırım yaptı.

Yıldırım, "Bugün milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, aynı zamanda yürekleri ülke sevgisiyle dolu, vatan ve istiklalden, bağımsızlık uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin matemini yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Hüznün ve gururun aynı anda yaşandığı bugünde tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulmaz, tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır. Bu fedakarlık Çanakkale'de, Sakarya'da, İnönü'de, Maraş'ta, Antep'te de vardı. Çünkü ulusumuz, tarih boyunca içinde bulunduğu her türlü zorluğa rağmen şanlı bayrağımızı vatanımızın dört bir yanında gururla dalgalandırmak, minarelerden okunan ezanı yurt semalarında daim kılmak adına birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla hareket ederek dün olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda bugün de aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan da programda yaptığı konuşmada, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, bu meydanda bir aradayız. Bu yılki ana tema milletin zaferi temasıdır. Milletlerin tarihinde derin izler bırakan dönüm noktaları vardır. Bizim de tarihimizde birçok dönüm noktası vardır. Bu dönüm noktalarından biri de 15 Temmuz 2016'dır. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. Türkiye'ye yönelen açık bir saldırının, savaşın ilk aşamasıdır. 15 Temmuz Anadolu tarihinin sayfalarını kapatmak isteyenlerle, hür ve bağımsız yaşamak isteyen Aziz milletimiz arasındaki mücadelenin adıdır" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak ilahiler de söylendi. - ADIYAMAN