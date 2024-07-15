Gölbaşı'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Gölbaşı\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Gölbaşı Şehitliği'ni ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ardından Şehitler Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

15.07.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Gölbaşı Şehitliği'ni ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ardından Şehitler Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Gölbaşı'nda şehitleri anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Gölbaşı Şehitliği'ni ziyaretle başlayan etkinliklere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Gölbaşı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Ardından, Şehitler Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar mehteran takımı ve seğmenler eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Gölbaşılı vatandaşlar, kortej yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti.

Sahil Park'ta devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarından ardından 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan bir sinevizyon gösterisi ekranlara yansıtıldı. Etkinlikte seğmenler ve mehteran takımı kısa bir gösteri sergiledi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde olursak daima Türk milleti galip gelecektir"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, anma programında yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "15 Temmuz 2016 tarihinde hainler tarafından Türk milletine, Türk devletine, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, istikbalimize ve istiklalimize darbe girişimi yapılmak istenmiştir. Yüce Türk milleti her zaman olduğu gibi bu zor günde genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla, partili partisiz her görüşten insanıyla birlik beraberlik içerisinde yekvücut olmuş, bu hain darbe girişimine karşı mücadele etmiştir. Sokaklarda, caddelerde, meydanlarda nöbet tutmuş, bağımsızlığın garantisi olduğunu, cumhuriyetin, geleceğinin teminatı olduğunu dosta düşmana ispat etmiştir. Büyük Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde söylediği gibi 'Çok daha namüsait şartlarda harici ve dahili İstiklal ve cumhuriyetimize saldırılar olabilir' ama bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak daima Türk milleti galip gelecektir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.' Ben bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'da kahramanca şehit olanları, Sakarya'da, Çanakkale'de, Malazgirt'te, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, dünya kurulduğundan bugüne kadar vatan toprağı için şehit düşen tüm kahramanları saygıyla, rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize de rabbimden sağlık, sıhhat ve hayırlı ömür diliyorum" diye konuştu.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurguladı ve şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve huzur diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yakup Odabaşı, Demokrasi, 15 Temmuz, Gölbaşı, Yerel, Son Dakika

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