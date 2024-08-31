Gölbaşı\'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Gölbaşı'nda yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören ile kutlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye adına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, Jandarma Astsubay Üstçavuş Şule Civelek konuşma yaptı. Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerden Mehmet Emin Çakır da '30 Ağustos' adlı şiir okudu. Tören, toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

"Şanlı tarihimizin dönüm noktası"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise yaptığı açıklamada, "Şanlı tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA