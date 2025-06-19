Gölbaşı\'nda Deprem Yaraları Sarılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gölbaşı'nda yaraları sarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Niyazi Coşkun, depremin ardından hasar gören Yeni Sanayi Sitesi'nde başlayan tadilat sürecini yakından takip ediyor.

Başkan Coşkun, esnafın mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Sanayi sitemiz ilçemiz ekonomisinin bel kemiği. Buradaki esnaflarımızın sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmalarını devam ettirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Tadilat çalışmalarının hızlı ve düzenli şekilde ilerlediğini ifade eden Coşkun, sürecin tüm aşamalarını Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak dikkatle izlediklerini vurguladı. Esnafla bire bir görüşmeler gerçekleştiren Coşkun, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaştı.

Yetkililer, onarım ve iyileştirme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. - ADIYAMAN