Gölbaşı'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Gölbaşı\'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Gölbaşı Belediyesi'nin Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hazırladıkları gösterilerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine değindi.

03.12.2024 18:01  Güncelleme: 18:07
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Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hazırlanan gösteri büyük beğeni aldı. Programında sonunda oyun havalarıyla eğlenen öğrencilere Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da eşlik etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında UYUM öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte hazırladıkları gösterilerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Programa Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca UYUM öğrencilerinin sergilediği halk oyunları, okudukları şiirler ve söyledikleri şarkılar büyük alkış topladı. Merkezde oluşturulan özel alanda, UYUM öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Yakup Odabaşı da ürünlerin bulunduğu stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi.

"Önce zihinlerdeki engelleri aşmalıyız"

Yakup Odabaşı, programda engelli bireylerin topluma kazandırılmasının ve desteklenmesinin önemini vurgularken, "Aslında engellilerimiz 365 gün aklımızda ancak bugün bir farkındalık oluşturmak için önemli bir gün. Onların bizim için ne kadar değerli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım; dünya nüfusunun yüzde 16'sı, Türkiye'de ise yüzde 12,3'ü engelli olarak görünüyor. Bu ciddi bir rakam, demek ki fiziksel engelli sayısı çok. Ancak ondan daha önemli olan zihinsel engelleri aşmak. Fiziksel engeller bir şekilde onları eğiterek, destek olarak, yardımcı olarak, yüreklerimizdeki sevgiyi onlara göstererek aşabiliriz. Benim vurgulamak istediğim ön yargılı zihinsel engellileri aşmalıyız. Yoksa biz belediye olarak engellilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Engelsiz Gölbaşı çalışmaları

Konuşmasında geçtiğimiz dönemden bugüne engellilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Odabaşı, "2010 yılında Mevlana Parkı içerisinde Gölbaşı'nda bir ilk olan engelli parkı oluşturuldu ve engelli çocuk oyun alanları yerleştirildi. Bugün ise Gölbaşı Şehir Parkı'nda, Alparslan Türkeş Parkı'nda ve UYUM içerisinde engelli çocuk oyun alanları bulunmakta ve bunların bakımı Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.2014 yılında engelli vatandaşların aynı anda 5 adet akülü sandalyeyi şarj edebilecek yerli imalat olan ilk şarj dolum istasyonunu kuruldu. 2012 yılında engelli vatandaşlarımız için meslek edindirme kursları açılarak 42 vatandaşımıza sertifikalar verildi. 2012 yılında Gölbaşı Belediyesi'ne ilk engelli taşıma aracı alındı, günümüzde ise 2 araçla engelli taşıma hizmeti devam etmektedir.1 Nisan 2024 tarihi itibariyle bu engelli taşıma araçlarımızla 1384 vatandaşımızın hastaneye gidip gelme işlemleri gerçekleştirildi. Yine Gölbaşı Belediyesi olarak yatağa bağımlı engelli vatandaşlarımıza hasta yatağı desteği vermekteyiz. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlarımız yerinde değerlendirilerek belediyemiz imkanları dahilinde hasta yatağı ihtiyacı karşılanmaktadır. 1 Nisan 2024 itibariyle 85 adet hasta yatağı hasta ve engelli vatandaşlarımıza verilmiştir. Engelli vatandaşlarımız için son 1 yıl içerisinde 130 adet manuel engelli sandalyesi, 40 adet koltuk değneği, hayırsever vatandaşlarımız desteğiyle alınan 6 adet akülü engelli sandalyesi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Odabaşı, programda UYUM'da çalışan eğitimcilere çiçek takdiminde bulundu. Etkinliğin sonunda oyun havalarıyla doyasıya eğlenen öğrencilere Başkan Odabaşı da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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