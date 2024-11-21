Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan cami minareleri yeniden inşa edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yıkılan Mimar Sinan ve Fatih Camii minareleri, Gölbaşı Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yeniden inşa edilerek yerine sabitlendi.
Minarelerin bakımlarıyla ilgili çalışmaların aralıksı devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı'nda Yıkılan Minareler Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
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