Gölbaşı\'nda Yıkılan Minareler Yeniden İnşa Edildi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan cami minareleri yeniden inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yıkılan Mimar Sinan ve Fatih Camii minareleri, Gölbaşı Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yeniden inşa edilerek yerine sabitlendi.

Minarelerin bakımlarıyla ilgili çalışmaların aralıksı devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN