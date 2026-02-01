Gaziantep\'te Tarihi Kafeye İlgi Büyük

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın, "Burada kahve fiyatına kahve var" sloganıyla hayata geçirdiği Gölbucks kafeler zincirinin son halkası olan Gölbucks Konak, Gaziantep'in tarihi dokusunun kalbinde hizmete açıldı. Gaziantep Kalesi çevresinde konumlanan ve kentin kültürel mirasıyla bütünleşen kafe, hem mimarisi hem de sunduğu hizmet anlayışıyla dikkat çekti.

Tarihi bir Antep evinin aslına uygun şekilde restore edilmesiyle hayata geçirilen Gölbucks Konak'ın açılış törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihle modern hizmet anlayışı bir arada

Gaziantep'in köklü tarihini yansıtan taş mimarisi ve özgün detaylarıyla dikkat çeken Gölbucks Konak, ziyaretçilerine nostaljik bir atmosferde modern kafe hizmeti sunuyor. Gaziantep kültürünü yansıtan mimarisi sayesinde hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken kafe, kentin tarihi dokusuna değer katan önemli bir sosyal alan olarak öne çıkıyor.

"Kaliteli hizmet anlayışımızdan taviz vermiyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gölbucks markasının sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamında nefes alabileceği, kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabileceği sosyal alanlar oluşturmayı önemsiyoruz. 'Burada kahve fiyatına kahve var' sloganımız da tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır" dedi.

Gölbucks Konak'ın tarihi bir Antep evinde hizmete açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, "Kentimizin tarihine sahip çıkarken, bu alanları yaşayan mekanlara dönüştürüyoruz. Gölbucks Konak hem hemşehrilerimize hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize Gaziantep kültürünü hissettirecek önemli bir durak olacak" diye konuştu.

"Gölbucks kafeler ilçenin dört bir yanında yaygınlaşacak"

Yılmaz, Gölbucks kafelerin sayısının artacağı müjdesini vererek, "İlçemizin farklı noktalarında Gölbucks kafelerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Amacımız; herkesin rahatlıkla gidebildiği, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği, gençlerin buluşma noktası olabilecek sosyal alanlar oluşturmak" diye konuştu.

Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Gölbucks Konak'ın mimarisi, konumu ve sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, tarihi yapının korunarak sosyal hayata kazandırılmasını takdirle karşıladı. - GAZİANTEP