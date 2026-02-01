Gaziantep'te Tarihi Kafeye İlgi Büyük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep'te Tarihi Kafeye İlgi Büyük

Gaziantep\'te Tarihi Kafeye İlgi Büyük
01.02.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın, "Burada kahve fiyatına kahve var" sloganıyla hayata geçirdiği Gölbucks kafeler zincirinin son halkası olan Gölbucks Konak, Gaziantep'in tarihi dokusunun kalbinde hizmete açıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın, "Burada kahve fiyatına kahve var" sloganıyla hayata geçirdiği Gölbucks kafeler zincirinin son halkası olan Gölbucks Konak, Gaziantep'in tarihi dokusunun kalbinde hizmete açıldı. Gaziantep Kalesi çevresinde konumlanan ve kentin kültürel mirasıyla bütünleşen kafe, hem mimarisi hem de sunduğu hizmet anlayışıyla dikkat çekti.

Tarihi bir Antep evinin aslına uygun şekilde restore edilmesiyle hayata geçirilen Gölbucks Konak'ın açılış törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihle modern hizmet anlayışı bir arada

Gaziantep'in köklü tarihini yansıtan taş mimarisi ve özgün detaylarıyla dikkat çeken Gölbucks Konak, ziyaretçilerine nostaljik bir atmosferde modern kafe hizmeti sunuyor. Gaziantep kültürünü yansıtan mimarisi sayesinde hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken kafe, kentin tarihi dokusuna değer katan önemli bir sosyal alan olarak öne çıkıyor.

"Kaliteli hizmet anlayışımızdan taviz vermiyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gölbucks markasının sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamında nefes alabileceği, kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabileceği sosyal alanlar oluşturmayı önemsiyoruz. 'Burada kahve fiyatına kahve var' sloganımız da tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır" dedi.

Gölbucks Konak'ın tarihi bir Antep evinde hizmete açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, "Kentimizin tarihine sahip çıkarken, bu alanları yaşayan mekanlara dönüştürüyoruz. Gölbucks Konak hem hemşehrilerimize hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize Gaziantep kültürünü hissettirecek önemli bir durak olacak" diye konuştu.

"Gölbucks kafeler ilçenin dört bir yanında yaygınlaşacak"

Yılmaz, Gölbucks kafelerin sayısının artacağı müjdesini vererek, "İlçemizin farklı noktalarında Gölbucks kafelerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Amacımız; herkesin rahatlıkla gidebildiği, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği, gençlerin buluşma noktası olabilecek sosyal alanlar oluşturmak" diye konuştu.

Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Gölbucks Konak'ın mimarisi, konumu ve sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, tarihi yapının korunarak sosyal hayata kazandırılmasını takdirle karşıladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gaziantep, Belediye, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Tarihi Kafeye İlgi Büyük - Son Dakika

Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tarihi Kafeye İlgi Büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.