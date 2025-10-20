Gölcük Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Servisi

Gölcük Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti ağına Düzce'yi de ekledi.

Daha önce İstanbul, Bursa ve Sakarya'da öğrenim gören öğrencilere sunulan ücretsiz servis hizmeti, Düzce'de eğitim gören üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrencilerin, Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat edebileceği belirtildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlerin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak için hizmet ağını genişlettiklerini ifade etti. Sezer, Düzce hattı için yeterli müracaat olması durumunda ilk servisin 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket edeceğini belirterek, "Koltuk sigortalı yeni servisimiz öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, proje kapsamında Sakarya hattındaki ilk servisin de düzenlendiği, öğrencilerin Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden otobüsle üniversitelerine ulaştırıldığı bildirildi. - KOCAELİ