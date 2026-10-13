Gölcük'te afet panelinde risklerin önceden belirlenmesi gerektiği vurgulandı - Son Dakika
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Gölcük'te afet panelinde risklerin önceden belirlenmesi gerektiği vurgulandı

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Gölcük\'te afet panelinde risklerin önceden belirlenmesi gerektiği vurgulandı
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Gölcük'te 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen panelde afetlere hazırlık ve risklerin önceden belirlenmesi ele alındı. Panele akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı; eğitim ve farkındalık çalışmalarının rolü değerlendirildi.

Gölcük'te 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen panelde, afetlere hazırlık, risklerin önceden belirlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve GESOTİM iş birliğiyle Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda düzenlenen panele, akademisyenler Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Doç. Dr. Serpil Gerdan konuşmacı olarak katıldı.

Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, GESOTİM ve Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma (GÖLAK) ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Sezer, afetlere karşı toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Panelde, afetler meydana gelmeden önce risklerin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim ve farkındalık çalışmalarının afet risklerinin azaltılmasındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın sonunda Sezer, konuşmacı akademisyenlere ve etkinliğe katılan dinleyicilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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